73.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان الأسبوع الماضي

بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 26 – 30 تموز حوالي 17.2 مليون دينار مقارنة مع 14.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 17.1%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 86.0 مليون دينار مقارنة مع 73.4 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (49.6) مليون سهم، نفذت من خلال (25318) عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (50.12) مليون دينار وبنسبة (58.30%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره (22.43) مليون دينـار وبنسبـة ( 26.09%)، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره (13.42) مليون دينار وبنسبة (15.61%).

أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (3996.1) نقطة مقارنة مع (3932.4) نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته (1.62%). وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (2.55%), وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (0.83%), وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (0.8%) .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (131) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (66) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (42) شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي النقليات السياحة الأردنية/جت، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (19.63%)، والأردنية للتطوير والاستثمار المالي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (18.75%), السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة)، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (17.95%)، والإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (16.67%), والأولى للتأمين، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (16.00%) .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي التأمين الوطنية، حيث انخفض سعر السهم بنسبة (11.69%), سبائك للاستثمار، حيث انخفض سعر السهم بنسبة (7.79%), المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان وقد انخفض سعر السهم بنسبة (5.68%), المحفظة الوطنية للأوراق المالية، وانخفض سعر السهم بنسبة (5.41%), والمجموعة العربية الأوروبية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة (4.72%).