قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. هل ترتفع شريحة العدادات الكودية
حكم الهجرة غير الشرعية وتعريض النفس للهلاك في البحر.. دار الإفتاء تجيب
الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026
علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
القاهرة تقود أخطر تحرك.. كواليس دور مصر في اتفاق غزة المرتقب .. تفاهمات جديدة تمهد لمرحلة مختلفة داخل القطاع
مصر تحصد بطولة العالم للإسكواش 2026.. لقبا الناشئين والناشئات في قبضة الفراعنة
فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني
القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق
برلماني: الرئيس السيسي يقود التعامل مع حادث دمياط بحكمة لحماية الأمن القومي
من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة
اكتمال صفوف بيراميدز في معسكر تركيا بانضمام الدوليين
اللقطات الأولي للحظة انهيار منزل 4 طوابق بزفتي وقرار عاجل من محافظ الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| تخفيض مجموع القبول بمدرستي التمريض بالفرافرة وبلاط.. ورفع درجة الاستعداد تزامنا مع الموجة الحارة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لاستكمال أعداد المتقدمين بالمرحلة الأولى..
محافظ الوادي الجديد: النزول بالحد الأدنى للتقديم بمدرستي التمريض بالفرافرة وبلاط إلى 265 درجة

اعتمدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بمدرستي التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط إلى (265) درجة، وفتح باب التقديم للمرحلة الثانية ( للطلاب الذكور فقط)، وذلك في ضوء عدم استكمال أعداد المتقدمين خلال المرحلة الأولى، وبما يحقق المصلحة العامة ويلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، مع الالتزام الكامل بمعايير القبول المعتمدة، على أن يتم استكمال العدد من الطالبات المتقدمات حال عدم تقدم العدد الكافي من الطلاب الذكور خلال هذه المرحلة.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، أن باب التقديم للمرحلة الثانية يبدأ اعتباراً من يومي السبت والأحد الموافقين 1 و2 أغسطس 2026 بمقر مدرستي التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط، للحاصلين على 265 درجة فأكثر،  مؤكدًا على الالتزام بالمواعيد المقررة واستيفاء جميع المستندات والشروط المعلنة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التنسيق والقبول وفق الضوابط المعتمدة.

تزامنًا مع الموجة شديدة الحرارة.. الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد بالقطاعات التنفيذية والخدمية
رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية، تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، وسط استعدادات مكثفة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

رفع الجاهزية بالمستشفيات والوحدات الصحية

وشددت المحافظة على جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي حالات قد تنتج عن الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لمتابعة الموقف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

كما دعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مع الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من آثار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الطقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بما في ذلك محافظة الوادي الجديد، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

الوادي الجديد: تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج وتقديم الدعم لـ2000 أسرة من الأكثر احتياجًا

أعربت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عن تقديرها للدور المجتمعي للجمعية الشرعية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين .

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأوضحت المحافظ أنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية على دعم 100 فتاة من المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، تشمل تجهيزات ومستلزمات الزواج من أجهزة كهربائية ومفروشات، بما يسهم في تيسير بدء حياة أسرية كريمة للفتيات المستحقات، وتقديم الدعم المالي والعيني لـ 2000 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعكس الدور الإنساني الذي تضطلع به مؤسسات العمل الأهلي في خدمة المجتمع.

كما تناول اللقاء، بحث الموقف التنفيذي لمركز "الرحمة المهداة" لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، لاستكمال أعمال التجهيزات النهائية واللاندسكيب؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي خلال العيد القومي للمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

استهلاك الكهرباء

أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

ترشيحاتنا

حاسوب

كيف يوثر مزود الطاقة على حرارة حاسوبك؟

واتساب

بعد طول انتظار.. واتساب يطلق ميزة جديدة ستفيد ملايين المستحدمين

دراجة كهربائية

في 5 خطوات.. كيفية تحويل دراجتك الهوائية إلى كهربائية

بالصور

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بوقتك ولا تتعجل القرارات

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات
برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات
برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استقرار عائلي وخطوات نحو النجاح

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد