أخبار الوادي الجديد| تخفيض مجموع القبول بمدرستي التمريض بالفرافرة وبلاط.. ورفع درجة الاستعداد تزامنا مع الموجة الحارة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لاستكمال أعداد المتقدمين بالمرحلة الأولى..

محافظ الوادي الجديد: النزول بالحد الأدنى للتقديم بمدرستي التمريض بالفرافرة وبلاط إلى 265 درجة

اعتمدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بمدرستي التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط إلى (265) درجة، وفتح باب التقديم للمرحلة الثانية ( للطلاب الذكور فقط)، وذلك في ضوء عدم استكمال أعداد المتقدمين خلال المرحلة الأولى، وبما يحقق المصلحة العامة ويلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، مع الالتزام الكامل بمعايير القبول المعتمدة، على أن يتم استكمال العدد من الطالبات المتقدمات حال عدم تقدم العدد الكافي من الطلاب الذكور خلال هذه المرحلة.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، أن باب التقديم للمرحلة الثانية يبدأ اعتباراً من يومي السبت والأحد الموافقين 1 و2 أغسطس 2026 بمقر مدرستي التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط، للحاصلين على 265 درجة فأكثر، مؤكدًا على الالتزام بالمواعيد المقررة واستيفاء جميع المستندات والشروط المعلنة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التنسيق والقبول وفق الضوابط المعتمدة.

تزامنًا مع الموجة شديدة الحرارة.. الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد بالقطاعات التنفيذية والخدمية

رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية، تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، وسط استعدادات مكثفة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

رفع الجاهزية بالمستشفيات والوحدات الصحية

وشددت المحافظة على جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي حالات قد تنتج عن الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لمتابعة الموقف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

كما دعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مع الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من آثار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الطقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بما في ذلك محافظة الوادي الجديد، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

الوادي الجديد: تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج وتقديم الدعم لـ2000 أسرة من الأكثر احتياجًا

أعربت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عن تقديرها للدور المجتمعي للجمعية الشرعية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين .

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأوضحت المحافظ أنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية على دعم 100 فتاة من المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، تشمل تجهيزات ومستلزمات الزواج من أجهزة كهربائية ومفروشات، بما يسهم في تيسير بدء حياة أسرية كريمة للفتيات المستحقات، وتقديم الدعم المالي والعيني لـ 2000 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعكس الدور الإنساني الذي تضطلع به مؤسسات العمل الأهلي في خدمة المجتمع.

كما تناول اللقاء، بحث الموقف التنفيذي لمركز "الرحمة المهداة" لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، لاستكمال أعمال التجهيزات النهائية واللاندسكيب؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي خلال العيد القومي للمحافظة.