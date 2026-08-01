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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تهاجم كييف بصواريخ باليستية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكد  ​رئيس بلدية ‌العاصمة الأوكرانية ​كييف، ​إن المدينة تعرضت ⁠لهجوم ​صاروخي باليستي ​روسي أثناء الليل.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة استهدفت مركزًا أوكرانيًا لفرز البريد في مقاطعة دنيبروبتروفسك، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة بين موسكو وكييف.

وقالت الوزارة إن الموقع المستهدف كان يُستخدم، بحسب الرواية الروسية، لأغراض مرتبطة بالجهود العسكرية الأوكرانية، من دون أن تقدم في الإعلان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنها.


وتأتي هذه الضربة المعلنة في وقت تشهد فيه مناطق عدة داخل أوكرانيا تكثيفًا للهجمات الروسية، بالتزامن مع استمرار الضربات المتبادلة بين الجانبين على خلفية الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

روسيا أوكرانيا صاروخ باليستي بلدية كييف

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