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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 30 سفينة وتعطيل 2 حتي 31 يوليو

مروحية من طراز أم أتش- 60 ار سي هوك
مروحية من طراز أم أتش- 60 ار سي هوك
محمود نوفل

نشرت القيادة المركزية الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمروحية من طراز أم أتش- 60 ار سي هوك تابعة للبحرية الأمريكية اثناء تجهيزها للإقلاع من على متن المدمرة يو إس إس مايكل ميرفي (DDG 112).

ووفق البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية سنتاكوم ؛ فإن ذلك يأتي في إطار دعم السفينة الحربية لعملية الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران أثناء إبحارها في المياه الإقليمية. 

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها : وحتى 31 يوليو، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتغيير مسار 30 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود على متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال الكامل للحصار.

 كما سمح الجيش الأمريكي بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار لنقل مساعدات إنسانية.

القيادة المركزية الأمريكية مروحية من طراز أم أتش 60 ار سي هوك البحرية الأمريكية الجيش الأمريكي إيران

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