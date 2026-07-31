القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 22 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن القيادة المركزية الأمريكية، قالت إنها غيرت مسار 22 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران.

وفي وقت سابق أكد الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز لن يكون قابلاً لإعادة فتحه ما دامت المبالغات والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين وتدخلاتهم في التحركات البحرية في المنطقة قائمة، مشيرا إلى أن التهديدات والتدخلات ستجعل الأوضاع أكثر صعوبة وتعقيداً.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له : حاولت ناقلتا نفط، بتحريض من الطائرات الأمريكية، الخروج من المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز، لكن بعد اندلاع حريق شديد في إحداهما، عادت السفينتان كلتاهما بسرعة إلى الخلف.

وأضاف الحرس الثوري : مضيق هرمز هو أرضنا، وبحّارة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري يسيطرون عليه، ولن يُسمح لغريب جاء من على بُعد آلاف الكيلومترات بالتدخل.



