الصين تدعو لاستئناف الحوار في الخليج وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

دعت الصين إلى استئناف المفاوضات لخفض التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج واستعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز، كما حثت على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال القائم بالأعمال في البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة سون لي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، إن مذكرة التفاهم التي وُقعت قبل أكثر من شهر تمثل ثمرة جهود وساطة شاقة، وينبغي تنفيذها بالكامل.

وأضاف "أن باب المفاوضات بعد أن فُتح يجب ألا يُغلق، وما دام هناك أمل في السلام، فلا ينبغي التخلي عن الجهود الرامية لتحقيقه".

وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، قال سون "إنه يتعين على جميع الأطراف احترام حقوق الملاحة للسفن التجارية بموجب القانون الدولي، والعمل بصورة مشتركة على ضمان أمن وسلاسة حركة الملاحة الدولية".

ورحب بانخفاض حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مضيفًا أن "على إسرائيل الانسحاب الكامل من لبنان".

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني بالتزامن مع لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وبحسب بيانات صدرت عقب الاجتماع، ركزت المحادثات على إيران وبرنامجها النووي، حيث جدد الجانبان رفضهما امتلاك طهران أسلحة نووية.