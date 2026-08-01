كشفته مواقع التواصل.. عقوبة سايس مارس المهنة بدون ترخيص

قررت جهات التحقيق المختصة حبس منادى سيارات لمطالبة قائدى السيارات بدفع رسوم.

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادى سيارات ومطالبة قائدى السيارات بدفع رسوم نظير السماح لسياراتهم بالإنتظار بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 28/ الجارى وممارسته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح مالية.

عقوبة السايس المخالف

في سياق متصل، وضع قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو في غير الأماكن المخصصة لذلك.



وفي حالة مزاولة المهنة بدون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

ويحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.

ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.