حبس "سايس" لمطالبة قائدي السيارات بدفع رسوم بالنزهة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس منادى سيارات لمطالبة قائدى السيارات بدفع رسوم.

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادى سيارات ومطالبة قائدى السيارات بدفع رسوم نظير السماح لسياراتهم بالإنتظار بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 28/ الجارى وممارسته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح مالية.