إصابة محام وموظف في مشاجرة لخلافات بينهما بالمنيا

اصيب محام وموظف بجروح بالجسم في مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما تطورت إلى التعدي بالطوب والحجارة بمدينة المنيا ما أسفر عن إصابة الطرفين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بدائرة قسم المنيا ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة محام، مصاب بجرح قطعي في الوجه، وموظف، مصاب بجرح قطعي في الرأس.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين بسبب خلافات مالية، قبل أن تتطور إلى مشاجرة تبادلا خلالها التعدي والسب والتراشق بالطوب والحجارة، ما أدى إلى إصابتهما.

وبمواجهة الطرفين، تبادل كل منهما الاتهامات بالتعدي على الآخر، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتم إخطار نقابة المحامين بالواقعة لاتخاذ ما تراه مناسبا، بينما كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع ملابسات الحادث وظروفه.