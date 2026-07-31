معلمو المنيا تنظم برنامجا تدريبيا للمعلمين في التحول الرقمي

نظمت اللجنة النقابية لمعلمي مركز المنيا بالتعاون مع قسم التطوير التكنولوجي بإدارة المنيا التعليمية البرنامج التدريبي “مكتسبات ثورة 30 يونيو والتحول الرقمي”.



بحضور صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التعليم بالمنيا، وعماد الدين محمود وكيل المديرية ، وحمادة نصر مدير الإدارة التعليمية، ومؤمن الخطيب رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مركز المنيا، ومؤمن خلاف أمين اللجنة، ومحمد طه عثمان أمين الصندوق، ومحمد مصطفى عضو اللجنة.

وقال مؤمن الخطيب رئيس اللجنة النقابية، إن اللجنة تضع التنمية المهنية للمعلمين على رأس أولوياتها، وأن الشراكة المثمرة مع إدارة المنيا التعليمية وقسم التطوير التكنولوجي أسهمت في نجاح هذا البرنامج التدريبي المتميز، موجهًا الشكر لكل من شارك في إنجاحه.

وأشاد حمادة نصر مدير الإدارة التعليمية بروح التعاون بين الإدارة التعليمية واللجنة النقابية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا لخدمة المعلم والارتقاء بالعملية التعليمية، وتناول أهمية التحول الرقمي في تطوير الأداء الإداري والتعليمي، ودوره في تحسين جودة الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين لمواكبة متطلبات العصر.



وأكد عماد الدين محمود وكيل المديرية، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو رقمنة جميع مؤسساتها الحكومية تنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على أن التنمية المهنية المستمرة أصبحت ضرورة لا غنى عنها لكل معلم، لما توفره من فرص لاكتساب المهارات الرقمية، وتحسين الأداء، وإنتاج محتوى تعليمي حديث، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وفعالة داخل العملية التعليمية.

وأردف صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مكتسبات ثورة 30 يونيو أرست دعائم الجمهورية الجديدة، وضعت التعليم والتحول الرقمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المعلم، باعتباره قائدًا للتغيير وصانعًا للأجيال.

وقال إن التدريب المستمر يسهم في رفع الكفاءة المهنية، وتنمية المهارات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وإكساب المعلمين القدرة على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم بما يحقق بيئة تعليمية أكثر تفاعلاً وإبداعًا.



وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم قيادات التعليم والمدربين تقديرًا لجهودهم المخلصة، كما تم توزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي على 200 متدرب وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما تحقق من نجاح.



يذكر أن البرنامج التدريبي تم تنظيمه على مدار 4 أسابيع وشمل موضوعات : التحول الرقمي: منصة مصر الرقمية، والمحافظ الإلكترونية، ومنصات الذكاء الاصطناعي التعليمية، والأمن السيبراني: حماية وتأمين الراوتر، وتأمين الأجهزة، وحماية الحسابات ووسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي: هندسة الأوامر (Prompt Engineering)، صناعة المحتوى، وإنتاج الوسائط، وتدريب المدربين (TOT) أدوات الذكاء الاصطناعي للمدرب، تصميم الحقائب التدريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي داخل القاعات التدريبية.

