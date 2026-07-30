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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشهد توزيع مستلزمات طبية وحقائب إسعافات لدعم 3 مستشفيات

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، توزيع مستلزمات طبية وحقائب إسعافات أولية لدعم مستشفيات مغاغة والعدوة وبني مزار، ضمن مبادرة صحتك تهمنا من خلال مساهمة مجتمعية مقدمة من حزب مستقبل وطن، في إطار دعم القطاع الصحي وتعزيز الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن دعم القطاع الصحي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية أصبحت شريكًا فاعلًا في دعم جهود التنمية، لا سيما في القطاع الصحي، من خلال الإسهام في توفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف اللواء عماد كدواني أن المحافظة تحرص على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية لتلبية الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية، بما يعزز جاهزية المستشفيات، ويرفع كفاءة الأداء الطبي، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة ، أن الدعم المقدم من حزب مستقبل وطن شمل مستلزمات طبية متنوعة وحقائب إسعافات أولية، بما يعزز جاهزية مستشفيات مغاغة والعدوة وبني مزار، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الشؤون الصحية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق حملة 100 يوم صحة اعتبارًا من الأول من أغسطس، من خلال تجهيز الفرق الطبية والعيادات المتنقلة، بما يضمن وصول الخدمات الوقائية والعلاجية والتوعوية إلى المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور النواب محسن حته، وحسين غيته، ومحمود عبد الحفيظ، وطاهر فتح الباب، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنائبة السابقة هانم أبو الوفا، ووليد عبد القوي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مغاغة.

المنيا محافظ المنيا مغاغة مستشفى

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