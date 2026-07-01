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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يبحث أزمة الشرق الأوسط مع ولي عهد البحرين وسلطان عمان

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

بحث رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، أزمة الشرق الأوسط واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز خلال اتصالين هاتفيين مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

وخلال المكالمة الهاتفية مع ولي عهد البحرين، أدان بيرنهام الهجمات الإيرانية غير المقبولة على البحرين، مؤكدا دعم المملكة المتحدة المستمر لمملكة البحرين.

كما أكد بيرنهام مجددا التزام المملكة المتحدة باتفاقية التكامل الأمني ​​والازدهار الشاملة مع البحرين.

وفيما يتعلق بالتجارة، رحب بيرنهام باتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وأكد رغبته في مواصلة العمل مع البحرين في مجال التجارة للمساهمة في دفع عجلة النمو في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتحقيق الازدهار في كلا البلدين.

وناقش بيرنهام مع سلطان عمان التهديدات المستمرة التي تشكلها إيران، وأكد مجددا ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددا على أن المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا، ستواصل تجهيز البعثة العسكرية متعددة الجنسيات للانتشار عقب وقف إطلاق النار.

رئيس الوزراء البريطاني الشرق الأوسط مضيق هرمز

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