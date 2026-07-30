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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد خدمات القافلة الطبية بمغاغة

محافظ المنيا يتفقد القافلة الطبية
محافظ المنيا يتفقد القافلة الطبية
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، فعاليات القافلة الطبية الشاملة متعددة التخصصات، التي أُقيمت بمدرسة الصناعة بمدينة مغاغة، بالتعاون بين مستشفى المغربي الدولي للعيون وحزب مستقبل وطن، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

 وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية لدعم القطاع الصحي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير خدمات طبية مجانية لأهالي القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بالقطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على دعم المحافظة المستمر لكافة المبادرات الصحية والقوافل العلاجية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والوصول بالخدمة إلى مستحقيها.

وثمّن اللواء عماد كدواني الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الأجهزة التنفيذية، من خلال المشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية والصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعزز من جهود الدولة في توفير خدمات متكاملة للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم نخبة من الأطباء والاستشاريين في عدد من التخصصات، تشمل الرمد، والباطنة، والأطفال، والعظام، والقلب والصدر، والنساء والتوليد، والمخ والأعصاب، إلى جانب خدمات التحاليل الطبية، وإجراء عدد من العمليات الجراحية بالمجان، من بينها عمليات المياه البيضاء والحول، فضلاً عن توفير النظارات الطبية، وخدمات الأسنان من حشو وخلع وتنظيف، وصرف الأدوية اللازمة مجانًا.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المترددين وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، مع توفير العلاج وصرف الأدوية للحالات المستحقة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متقدمة أو جراحات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وعلى هامش فعاليات القافلة، حرص اللواء عماد كدواني على الالتقاء بعدد من المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، منها حالة سداد قرض لأحد المتعثرين من ذوى الاحتياجات الخاصة و حالة إجراء عملية تغيير قرنية و إعانات عاجلة و إتاحة فرص عمل .
 

ووجه المحافظ وحدة المتابعة بالمحافظة بسرعة فحص جميع الطلبات المقدمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ التكليفات والتوجيهات الصادرة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أدوات تقييم مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تطويرها.

جاء ذلك بحضور النواب محسن حته، وحسين غيته، ومحمود عبد الحفيظ، وطاهر فتح الباب، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأميرة الحداد، النائبة السابقة، ووليد عبد القوي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مغاغة.

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