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سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 1-8-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 1-8-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مستوي أول تعاملات اليوم السبت 1-8-2026 دون تغيير .

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي اعتباراً من مساء الخميس الماضي بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية  المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار

وأظهرت تعاملات الدولار أمام الجنيه في آخر تداولات بالبنوك يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.09 جنيها للشراء و 51.23 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.02 جنيها للشراء و 51.12 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و فيصل الإسلامي.

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك 51.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، التجاري الدوللي CIB،أبوظبي الأول، ابوظبي التجاري، كريدي أجريكول، التعمير والاسكان".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار 51.12 جنيها للشراء و 51.22 جنيها للبيع في بنك سايب.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.1 جنيها للشراء و 51.2 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، نكست،الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري".

البنك المركزي

المركز المالي للبنوك

قال البنك المركزي المصري إن أرصدة الإقراض والخصم في البنوك ارتفعت إلي 9.761 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي بزيادة تبلغ 4.7% علي أساس سنوي وبفارق 439.3 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن الربع الأول من العام المالي الماضي، عن ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج بما يساوي 150 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.5% على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن الأصول الأخرى بلغت 567.1 مليار جنيه بزيادة 20.6% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي .

فيما تراجع رصيد البنوك في مصر بمقدار 330.7 مليار جنيه بمعدل 10.9% لتصبح 2.701 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

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