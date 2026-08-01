ياسر عبد اللطيف: 4 قاطرات سحبت السفينة المتضررة خارج ميناء دمياط

قال الدكتور ربان ياسر عبد اللطيف أحمد رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية بهيئة ميناء دمياط، إن الحادث وقع أثناء تراكي سفينة غاز على رصيف شركة «سي جاز» أثناء التفريغ، بالتزامن مع وجود سفينة التغييز على رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز، مشيرًا إلى أنه تم سماع صوت انفجار في نحو الساعة الثانية.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أنه فور وقوع الانفجار تم إبلاغ رئيس الهيئة الذي بدوره أبلغ الجهات العليا، وجرى التصديق على رفع درجة الاستعداد للوحدات البحرية، حيث تم التأكد من جاهزية القاطرات وتحركها فورًا للتعامل مع الحريق.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية بهيئة ميناء دمياط أن السفينة الأولى تعرضت لإصابة طفيفة وتمت السيطرة على الحريق بها سريعًا، فيما كانت السفينة الأخرى أكثر تضررًا، حيث تم التعامل معها باستخدام أكثر من أربع قاطرات لسحبها خارج الميناء، نظرًا لخطورتها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جنبت ميناء دمياط والمجتمع المحيط خطرًا.