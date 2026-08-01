راندا البحيري تكشف تطورات حالتها الصحية: أخرج من تعب لأدخل في آخر

كشفت الفنانة راندا البحيري عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن حالتها تسببت في ابتعادها نسبيًا عن التفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، أنها تمر بأيام صعبة على المستوى الصحي، قائلة إنها تنتقل من أزمة صحية إلى أخرى، لكنها تحاول الصمود وتحمل الظروف قدر استطاعتها.

كما وجهت رسالة إلى متابعيها، مطالبة بعدم التعامل مع الأمر على سبيل المزاح، مؤكدة أنها تعرضت لإرهاق شديد خلال الفترة الماضية، لكنها فضلت عدم الحديث عن تفاصيل ما تمر به حتى لا تثير قلق جمهورها.

وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من إعلان راندا البحيري تعرضها لأزمة صحية، حيث أوضحت في منشور سابق أنها كانت تتلقى العلاج والحقن بشكل يومي، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، مؤكدة أن الدعم المعنوي والدعوات كانا أكثر ما تحتاج إليه في تلك الفترة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع منشورها الأخير، متمنين لها الشفاء العاجل وعودة الاستقرار إلى حالتها الصحية في أقرب وقت