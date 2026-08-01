قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنتاجون ينهي قيادة واشنطن لمجموعة تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا
دعاء اليوم 18 من صفر.. النبي أوصى بـ15 كلمة لقضاء جبل من الديون
راندا البحيري تكشف تطورات حالتها الصحية: أخرج من تعب لأدخل في آخر
البحراوي وشيبة ورحمة محسن في أكبر حفلات الصيف بالمسرح الروماني.. صور
منتخب سيدات مصر يبحث عن التعويض أمام مالاوي في أمم أفريقيا 2026
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 1-8-2026
ياسر عبد اللطيف: 4 قاطرات سحبت السفينة المتضررة خارج ميناء دمياط
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة
زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب اليابان بدون تسونامي
تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان
ليلة الظلام .. انقطاع عام للكهرباء في ليبيا
أول ظهور لـ هنادي مهنا بعد الطلاق.. طه دسوقي يشارك صورة من كواليس “خيال مريض”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راندا البحيري تكشف تطورات حالتها الصحية: أخرج من تعب لأدخل في آخر

راندا البحيري
راندا البحيري
يارا أمين

كشفت الفنانة راندا البحيري عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن حالتها تسببت في ابتعادها نسبيًا عن التفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، أنها تمر بأيام صعبة على المستوى الصحي، قائلة إنها تنتقل من أزمة صحية إلى أخرى، لكنها تحاول الصمود وتحمل الظروف قدر استطاعتها.

كما وجهت رسالة إلى متابعيها، مطالبة بعدم التعامل مع الأمر على سبيل المزاح، مؤكدة أنها تعرضت لإرهاق شديد خلال الفترة الماضية، لكنها فضلت عدم الحديث عن تفاصيل ما تمر به حتى لا تثير قلق جمهورها.

وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من إعلان راندا البحيري تعرضها لأزمة صحية، حيث أوضحت في منشور سابق أنها كانت تتلقى العلاج والحقن بشكل يومي، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، مؤكدة أن الدعم المعنوي والدعوات كانا أكثر ما تحتاج إليه في تلك الفترة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع منشورها الأخير، متمنين لها الشفاء العاجل وعودة الاستقرار إلى حالتها الصحية في أقرب وقت

الفنانة راندا البحيري راندا البحيري فيسبوك أزمة راندا البحيري مرض راندا البحيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

الأرصاد

ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

الثانوية العامة

هل تنخفض كليات القمة؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الثانوية العامة 2026

تنسيق الجامعات

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

فاتورة الكهرباء

من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة

خبز

منظومة جديدة للخبز تبدأ غدًا.. التموين تكشف التفاصيل وهذا سعر الرغيف

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| كيفية تحقيق اليقين في استجابة الدعاء.. وما هي كفارة النذر لمن عجز عن الوفاء به؟

الدكتور محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة: مصر بأزهرها الشريف قلعة الوسطية والتسامح الديني

دار الإفتاء

ما كفارة النذر لمن عجز عن الوفاء به؟.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح

بالصور

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين.. 10 إشارات لا يجب تجاهلها .. مكونات نظام غذائي يحافظ على مظهر البشرة وصحة الجسم

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. نجاح العلاج يعتمد على معرفة السبب الحقيقي

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد