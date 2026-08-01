زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب اليابان بدون تسونامي

أفادت وكالة الأرصاد الجوية الرئيسية في اليابان بتسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة وقع بين محافظتي آوموري وهوكايدو الشماليتين باليابان في المحيط الهادئ.

وأشارت الوكالة اليابانية في بيان مقتضب لها إلى أنه لم يتم الاعلان عن أي تحذير من تسونامي.

وفي وقت سابق ؛ ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر، محافظة /كوماموتو/ جنوبي اليابان.



ونوهت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيانها، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

كما أصدرت الوكالة الجوية تحذيرات من تسونامي، لبحر أرياك وبحر ياتسوشيرو.



وتقع اليابان عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للنشاط الزلزالي، كما تعتبر أيضا موطنا لـ100 بركان نشط.

وتسبب زلزال وقع عام 2011، وبلغت قوته تسع درجات على مقياس ريختر، وصاحبته موجات مد عاتية /تسونامي/، في مقتل أكثر من 15 ألف شخص، كما تسبب في كارثة بمحطة "فوكوشيما" النووية.