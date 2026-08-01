ريال بيتيس يتمسك بعودة سفيان أمرابط.. وفنربخشة يعقد الصفقة

يواصل نادي ريال بيتيس الإسباني مساعيه لاستعادة خدمات الدولي المغربي سفيان أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قدم اللاعب مستويات جيدة خلال فترة إعارته في الموسم الماضي، ليصبح أحد أبرز الأهداف لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن التعاقد مع فاسكون بيرنال منح خط وسط ريال بيتيس مزيدًا من القوة والتوازن، إلا أن المدير الفني مانويل بيليجريني لا يزال يرى ضرورة التعاقد مع لاعب ارتكاز دفاعي إضافي، ويعتبر أمرابط الخيار الأمثل لشغل هذا الدور.

فنربخشة يتمسك بمطالبه المالية

ورغم رغبة ريال بيتيس في استعادة اللاعب المغربي، فإن المفاوضات لا تزال تواجه عقبة مالية كبيرة، إذ يتمسك فنربخشة بالحصول على أكثر من 10 ملايين يورو مقابل بيع اللاعب بشكل نهائي.

في المقابل، لا يستطيع النادي الأندلسي تلبية هذه المطالب في الوقت الحالي، ما يجعل المفاوضات مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

أمرابط يفضل العودة إلى الليجا

وأشار التقرير إلى أن سفيان أمرابط يمتلك عروضًا من أندية أخرى، لكنه يفضل الانتظار لحسم مستقبله، أملاً في العودة إلى الدوري الإسباني، بعدما تأقلم سريعًا مع أجواء ريال بيتيس خلال الموسم الماضي وشعر بالارتياح داخل الفريق.

وأضافت الصحيفة أن جميع الأطراف تسعى إلى إنهاء الملف في أقرب وقت، بينما يضع اللاعب العودة إلى ريال بيتيس في مقدمة أولوياته.

دوري الأبطال يزيد أهمية الصفقة

ويرى الجهاز الفني لريال بيتيس أن أمرابط سيكون عنصرًا مهمًا في الموسم المقبل، خاصة مع مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يتطلب وجود قائمة قوية وخيارات متعددة في مختلف المراكز.

ويعتقد مانويل بيليجريني أن اللاعب المغربي يمتلك الخبرة والقدرات التي تؤهله للقيام بدور محوري في وسط الملعب، سواء على المستوى الدفاعي أو في منح الفريق التوازن خلال المنافسات المحلية والقارية، وهو ما يجعل إدارة النادي متمسكة بمحاولة التوصل لاتفاق مع فنربخشة لإعادته إلى ملعب بينيتو فيامارين.