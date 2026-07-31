ريال مدريد يعلن ضم خامس صفقاته الصيفية

أعلن ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المهاجم كارلوس إسباي، البالغ من العمر 21 عامًا، قادمًا من نادي ليفانتي الإسباني.

وذكرت التقارير أن ريال مدريد دفع 25 مليون يورو (28 مليون دولار) لضمّ أحد أبرز نجوم الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وأكد ليفانتي أن هذه الصفقة تُعدّ رقمًا قياسيًا للنادي بالنسبة للاعب محلي، دون أن يُؤكد المبلغ المذكور في وسائل الإعلام المحلية.

وساهمت أهداف إسباي، البالغ 11 هدفًا في 25 مباراة خاضها مع ليفانتي الموسم الماضي، في إنقاذ الفريق من الهبوط. كما سبق له اللعب مع منتخبات إسبانيا للشباب.

ويمكن أن يشغل إسباي مركز المهاجم البديل الذي يشغله حاليًا جونزالو جارسيا، المهاجم الاحتياطي الذي يُشاع أنه قريب من الانتقال إلى فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد ريال مدريد نشاطًا ملحوظًا في سوق الانتقالات بعد فشله في تحقيق أي لقب الموسم الماضي.

صفقات ريال مدريد

فبالإضافة إلى إعادة المدرب جوزيه مورينيو، ضمّ النادي أيضًا مارك كوكوريلا، وبرناردو سيلفا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريز.