تفاصيل أزمة تجديد تعاقد ريال مدريد مع فينيسيوس

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل ازمة تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد.

وأكدت صحيفة جلوبو البرازيلية أن هناك بعض الخلافات في المفاوضات الخاصة بتجديد التعاقد بين ريال مدريد وفنيسيوس رغم استمرار رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق.

وأضافت الصحفية أن مكافأة التوقيع هي الازمة حيث يرى النادي الإسباني أن اللاعب مرتبط بعقد حتى صيف 2027 لذلك فلا يستحق مكافأة مماثلة لتلك التي يحصل عليها اللاعبون المنتقلون في صفقات مجانية مثل كيليان مبابي.

بينما يتمسك فينيسيوس بالحصول على تلك المكافأة مؤكد أن القيمة المطلوبة أقل بكثير من المبلغ الذي سيدفعه ريال مدريد حال اضطر للبحث عن بديل.