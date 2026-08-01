النيران تلتهم سوبر ماركت بـ"سلامون" في سوهاج.. والحماية المدنية تتدخل

شهدت قرية سلامون التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، حالة من الاستنفار عقب اندلاع حريق داخل أحد محال السوبر ماركت بشارع الوحدة الصحية؛ ما تسبب في احتراق محتويات المحل بالكامل.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى العقارات والمنشآت المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل سوبر ماركت مملوك للمواطن صلاح أ، بشارع الوحدة الصحية بقرية سلامون التابعة لدائرة مركز شرطة طما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء التابعة لوحدة إطفاء طما، حيث جرى التعامل السريع مع الحريق وسط حالة من المتابعة الميدانية، في ظل تصاعد كثيف للدخان من داخل المحل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل، قبل أن تمتد إلى المحال والمنازل المجاورة، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر أكبر، فيما أسفرت المعاينة الأولية عن احتراق محتويات السوبر ماركت بالكامل، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وأجرت الأجهزة المختصة أعمال التبريد بمحيط موقع الحريق للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، كما فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا لتأمين المنطقة وتسهيل أعمال رجال الإطفاء، وإعادة الحركة إلى طبيعتها عقب انتهاء عمليات السيطرة على الحريق.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، مع الاستماع إلى أقوال مالك المحل وشهود العيان، فيما كلفت جهات التحقيق بإجراء المعاينة الفنية اللازمة، وإعداد تقرير يحدد السبب النهائي للحريق وحجم التلفيات التي لحقت بالمحل.

ويأتي ذلك في إطار سرعة استجابة أجهزة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج للتعامل مع البلاغات الطارئة، حيث نجحت في احتواء الحريق خلال وقت قصير، ومنعت امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة، ما ساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل حجم الخسائر المادية.