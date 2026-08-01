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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بالإزالة الفورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بمركز أخميم

مقر الواقعة
مقر الواقعة
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن التدخل الفوري لأجهزة المحافظة التنفيذية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، حيث أصدر توجيهات عاجلة برصد وإزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم، وذلك في إطار جهود فرض هيبة القانون ومنع البناء المخالف بجميع صوره.

محافظة سوهاج

ورصدت وحدة الرصد الإعلامي بمحافظة سوهاج ، شكوى من أحد المواطنين تفيد بقيام أحد الأشخاص بالشروع في بناء مخالف بدون ترخيص داخل برج سكني بنطاق قرية نيدة.

وفور رصد الشكوى، وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسرعة فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وبناءً على التوجيهات، تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية إلى موقع المخالفة، وتمكنت من إيقاف الأعمال المخالفة في حيدها، ومصادرة الخلاطة وكميات الإسمنت المستخدمة في الموقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشدد اللواء طارق راشد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكداً عدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، والتعامل معها بكل حسم وإزالتها في المهد.

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