بنتايك يصل القاهرة للانضمام إلى معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

وصل المغربي محمود بنتايك، لاعب الزمالك، إلى القاهرة استعدادًا للانضمام إلى معسكر الفريق، تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك وفقًا لما كشفه مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن المنتظر أن ينتظم بنتايك في تدريبات الفريق خلال الساعات المقبلة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويواصل الزمالك استكمال صفوفه خلال فترة الإعداد، في ظل سعي الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بداية الموسم، مع انتظام جميع اللاعبين العائدين من الإجازة والمعسكرات الدولية.