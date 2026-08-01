صراع بين 3 أندية فرنسية لضم نجم ريال مدريد

دخلت أندية أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا وموناكو في منافسة للتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو (18 عامًا) على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، بعد خروجه من حسابات المدرب جوزيه مورينيو.



وذكرت تقارير فرنسية أن "موناكو يتقدم سباق التعاقد مع اللاعب؛ بفضل علاقته الجيدة مع ريال مدريد، فيما يواصل فيورنتينا الإيطالي وريفر بليت اهتمامهما بضمه".

رغبة ريال مدريد



ويرغب ريال مدريد في إعارة ماستانتونو لموسم واحد دون خيار الشراء؛ بهدف منحه فرصة أكبر للمشاركة وتطوير مستواه، بعد أن خاض 33 مباراة وسجل 3 أهداف خلال موسم 2025-2026.