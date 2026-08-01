كلب وعصا الخشبية.. القبض على طرفى مشاجرة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص وسيدة وبرفقتهم كلب بتحطيم سيارات المواطنين بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية .



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيقان – مقيمان بنطاق محافظة القليوبية) وطرف ثان (3 سيدات ، سائق – مقيمين بنطاق محافظتى "القليوبية والمنوفية") لخلافات حول الجيرة بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى ، قام على إثرها الأخير بالإستعانة بباقى أفراد الطرف الثانى وبحوزتهم كلب والتعدى على بعضهم بالضرب ، وقيامه بإحداث تلفيات بسيارة ملك الطرف الأول بإستخدام (سيارة "ربع نقل" ، وعصا خشبية) .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى (سيارة "ربع نقل" عصا خشبية - كلب) المستخدمين فى التعدى ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة .