القبض على سائق صدم مسنا بسيارته في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام بأحد الأشخاص "مُسن" وإحداث إصابته حال سيره بأحد الشوارع بأسيوط.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذ الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (بائع متجول "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أبو تيج ، مصاب بكدمات متفرقة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 يوليو المنقضى وحال سيره مترجلاً بأحد الشوارع بدائرة القسم إصطدمت به سيارة ملاكى مما أدى لإصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (يحمل رخصة قيادة سارية – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد وإنصرافه من محل الواقعة لتصالحهما فى حينه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.