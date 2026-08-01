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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هيروين اون لاين.. القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ادمن إحدى الصفحات بموقع للتواصل الاجتماعي لترويج وبيع المخدرات عبر شبكة الانترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزته (فرد محلى - كمية لمخدر الهيروين – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية صفحة المخدرات

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