محافظ الغربية يتفقد اصطفاف سيارات الإسعاف.. ويشيد بجهود الفرق في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اصطفاف 13 سيارة إسعاف بمنطقة العربات المتنقلة بالإستاد بطنطا ، عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها بالكامل.

وذلك في إطار متابعة جاهزية منظومة الإسعاف بالمحافظة وتعزيز قدرتها على سرعة التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة، بما يدعم تقديم الخدمة الطبية العاجلة لأهالي المحافظة، بحضور الدكتور محمد وجدي، مدير فرع الإسعاف بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

واطلع المحافظ ، على أعمال رفع الكفاءة التي شملت الجوانب الميكانيكية والطبية وكافة التجهيزات اللازمة للسيارات، مع التأكد من كفاءة الأجهزة والمعدات الطبية وجاهزيتها للتشغيل، بما يعزز قدرة السيارات على أداء مهامها بكفاءة وأمان، ويدعم أسطول الإسعاف في مختلف مراكز ومدن الغربية.

وأشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي ، بجهود رجال الإسعاف والفرق العاملة بقيادة الدكتور محمد وجدي، رئيس فرع الإسعاف بالغربية، مؤكدًا أن كفاءة منظومة الإسعاف تعتمد على جاهزية السيارات والتجهيزات، إلى جانب كفاءة العنصر البشري وسرعة استجابته وقدرته على التعامل مع مختلف الحالات والمواقف الطارئة.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه محافظ الغربية، باستمرار أعمال الصيانة والتجهيز والمتابعة الدورية لسيارات الإسعاف ومعداتها، للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية، وضمان سرعة الاستجابة للبلاغات وتقديم خدمة إسعاف آمنة وسريعة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تواصل دعم وتطوير منظومة الطوارئ والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الغربية.