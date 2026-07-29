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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعي.. قافلة طبية للمرضى غير القادرين بالغربية

قوافل طبية بالغربية
قوافل طبية بالغربية
الغربية أحمد علي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت  مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية اليوم عن تمكن جمعية الأورمان فى تنفيذ قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (98)مريض ضمن المرضى الأولى بالرعايا بقرية ميت الليث هاشم التابعة لمركز المحله الكبرى، وقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا، وقرية مشلا التابعة لمركز كفرالزيات.

توجيهات تضامن الغربية 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا 

 

وصرح العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية للأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

قوافل طبية 

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان أنه يتم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية  نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، كما يتم صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

تنمية القري الفقيرة 

واختتم اللواء ممدوح  أن الجمعية بمحافظة الغربية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة،  كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة،  كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى .

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