محمد حسين : جامعة طنطا تنطلق نحو الجيل الرابع بمراكز تميز

انعقد اليوم مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

توجيهات جامعة طنطا

استهل الدكتور محمد حسين، كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري على جهودهم الملموسة في إنهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج للطلاب بكافة الكليات، مشددا على المتابعة الدقيقة لجاهزية مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة وتجهيزه بكافة الإمكانيات اللوجستية والتكنولوجية لتسهيل إجراءات استقبال طلاب الثانوية العامة الجدد وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

دعم أعضاء هيئة التدريس

ووجّه رئيس الجامعة بضرورة تكثيف ودعم خطط الصيانة الشاملة الخاصة بالمنشآت والمعامل الدراسية خلال فترة الإجازة الصيفية للوقوف على جاهزيتها التامة، مشددًا على التنسيق الكامل مع المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين لتنظيم زيارات لممثلي الملحقيات الثقافية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لكليات الجامعة، مشددا على الالتزام الصارم بتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن السرعة والدقة في حسم أو قبول طلبات قيد الطلاب الوافدين، مع إيلاء أولوية خاصة لطلاب مرحلة الدراسات العليا لضمان تقديم أفضل التسهيلات الأكاديمية لهم.

كما أكد رئيس الجامعة على استمرار تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية للتدويل والتوسع في إبرام اتفاقيات المنح والمستويات المزدوجة للشراكات الأكاديمية مع كبرى الجامعات الأجنبية، وألقى رئيس الجامعة الضوء على نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى جامعة كانتابريا الإسبانية، والتي أسفرت عن اتفاقات بارزة لتوسيع آفاق التعاون في مجالات الإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، فضلاً عن دراسة إطلاق برامج ماجستير مشتركة في تخصصات ذات اهتمام متبادل، بما يدعم المنظومة البحثية ويعزز الحراك الأكاديمي والتبادل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

رفع كفاءة الخدمات

كما شدد رئيس الجامعة على أهمية الارتقاء بالسمعة الأكاديمية للمؤسسة، والتوسع في استضافة الأساتذة الزائرين والخبراء الدوليين للمشاركة في المؤتمرات والندوات والإشراف الأكاديمي، موجهاً عمداء الكليات بضرورة حث وتوجيه أعضاء هيئة التدريس والباحثين للتفاعل والمشاركة الفعالة في الفعاليات والأنشطة المفتوحة لمؤسسة «هورايزون» (Horizon)، للاستفادة من فرص الشراكات والتمويل والتعاون الدولي المتاحة.

وأعلن د. محمد حسين عن البدء في العمل على تشكيل لجنة استشارية متخصصة لإنشاء مراكز تميز في مجالي الطاقة والزراعة، وذلك في إطار خطة الجامعة للتخطيط المستقبلي والتحول نحو نموذج "جامعات الجيل الرابع" القائم على الابتكار والاستدامة وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، والصناعة، كما طرح رئيس الجامعة رؤية لإنشاء معرض دائم لابتكارات الطلاب والمشروعات الفائزة في المسابقات الدولية والمحلية، بهدف تسليط الضوء على إبداعات الطلاب وتوفير بيئة تحفيزية مستدامة لدعم المبتكرين والنوابغ.

دعم النوابغ والمبتكرين

كما شهدت فعاليات المجلس تكريم كلٍّ من الدكتورة فاتن أبو طالب، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد إبراهيم، القائم بعمل عميد كلية الحقوق، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمادتهما للكليتين، وقدم الدكتور محمد حسين، دروع التكريم، مُعربًا عن بالغ شكره وتقديره لما بذلاه من عطاء متميز وجهود حثيثة خلال فترة توليهما المسؤولية، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تطوير المنظومة الأكاديمية والإدارية بالكليتين، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والبحثية القادمة.