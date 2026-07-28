العراق وتركيا يؤكدان أهمية الحفاظ على سيادة دول المنطقة وأمنها

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع طريق التنمية في أقرب وقت وإبرام اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة، فيما جددا تأكيدهما على أهمية الحفاظ على سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية"واع"، إن الزيدي عقد مباحثات مع الرئيس التركي تناولت العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا عزمهما على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.



كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تطوير هذه العلاقات، في مختلف المجالات.