الاتحاد الأوروبي يدافع عن ترشيح وزيرة خارجية سلوفينيا السابقة لمنصب مبعوث

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها التزمت بالإجراءات القانونية في اختيارها لمبعوثها إلى منطقة الساحل الأفريقي.

جاء ذلك تعليقًا على اختيار المفوضية لوزيرة الخارجية السلوفينية السابقة، تانيا فايون، الذي جرى العدول عنه بعد انتقادات من رئيس الحكومة السلوفينية الجديدة يانيز يانشا، بحسب ما نقلته صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

وردًا على سؤال من الصحيفة، قال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني إن اختيار المبعوث إلى منطقة الساحل جاء "وفقًا للإجراءات المتبعة".

وكانت الدبلوماسية الدنماركية، بيرجيت نيجارد ماركوسن، قد عُيّنت في هذا المنصب الأسبوع الماضي.

وتشرف مهامها على العلاقات مع دول تمتد على مسافة 6000 كيلومتر من ساحل المحيط الأطلسي الأفريقي إلى البحر الأحمر، وهي منطقة مضطربة تعاني من الحروب وتهريب المخدرات وعدم الاستقرار.

ووجه يانشا، منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، انتقادات للحكومة السلوفينية السابقة، التي شغلت فيها فايون منصب وزيرة الخارجية.

وقال يانشا إن فايون، العضوة السابقة في البرلمان الأوروبي المنتمية إلى يسار الوسط، لم تُرشَّح رسميًا قط، وإنما رشحها "سكرتير ترأسه مباشرةً".

ورفعت حكومته دعاوى جنائية ضدها، متهمةً إياها بارتكاب مخالفات.

وانتقدت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، المنتمية إلى يسار الوسط، هذه الخطوة الأسبوع الماضي، معربةً عن "خيبة أملها من إجراءات الحكومة"، ومؤكدةً أنها ستؤدي إلى ضعف تمثيل سلوفينيا في المناصب الدولية.

وأضافت "قد يُمثّل عدم تعيين تانيا فايون ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل انتصارًا جزئيًا لفصيل سياسي مُعيّن، ولكنه في الوقت نفسه هزيمة كبيرة للبلاد".