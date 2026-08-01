حقيقة فيديو أثار الجدل في سوهاج.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحطيم كاميرا مراقبة وتعدي على سيدة وأبناؤها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام عدد من الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة والتعدي على زوجة وأبناء ناشر الفيديو بسبب تركيب كاميرا مراقبة أمام منزله بدائرة مركز شرطة جرجا.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله القائم على النشر تعرض أسرته للاعتداء من قبل أشخاص يمارسون الإتجار في المواد المخدرة، بسبب اعتراضهم على وجود كاميرا مراقبة مثبتة أمام المنزل.

وعقب رصد الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج أعمال الفحص والتحري، حيث تبين أن القائم على نشر الفيديو متواجد خارج البلاد في الوقت الحالي، وتم استدعاء زوجته، المقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا، لسماع أقوالها والوقوف على حقيقة الواقعة.

وأقرت الزوجة في أقوالها بأنها تتضرر من شخصين يقيمان بذات الناحية، لقيامهما بالتعدي عليها بالسب، فضلًا عن تحطيم كاميرا المراقبة الخاصة بمنزلها، وذلك على خلفية خلافات بين الجيران، بعدما ادعى المشكو في حقهما أن الكاميرا موجهة تجاه منزلهما وتمثل تعديًا على خصوصيتهما.

وفي الوقت ذاته، نفت الزوجة بشكل قاطع ما تضمنه مقطع الفيديو من اتهامات بقيام المشكو في حقهما بالإتجار في المواد المخدرة، مؤكدة أن الخلاف بين الطرفين يقتصر على نزاع بسبب موقع كاميرا المراقبة، ولا يمت بصلة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الأداة الزراعية التي استخدماها في تحطيم كاميرا المراقبة، والتي تم ضبطها والتحفظ عليها.

وأكدت التحريات أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات الجيرة بين الطرفين، دون وجود ما يؤيد الادعاءات المتعلقة بالإتجار في المواد المخدرة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الفوري مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص جميع البلاغات والمقاطع المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المثبتة، مع التصدي للشائعات والمعلومات غير الدقيقة وفقًا لما تسفر عنه التحريات والفحص.