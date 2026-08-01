جيسون ستاثام يعود بالأكشن في الإعلان الرسمي لفيلم «Mutiny» قبل طرحه بدور العرض

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «Mutiny» الإعلان الرسمي للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم 20 أغسطس الجاري.

ويكشف التريلر عن أجواء مليئة بالإثارة والأكشن، من خلال مشاهد مطاردات واشتباكات عنيفة، في عمل يعتمد على الجرعة المعتادة من التشويق التي تميز أفلام النجم جيسون ستاثام.

وصُورت أجزاء كبيرة من الفيلم في عدد من المواقع الأوروبية، من بينها مالطا وبريطانيا، مع الاعتماد على تنفيذ المشاهد الخطرة عمليًا بدلًا من المؤثرات البصرية، إلى جانب خضوع فريق العمل لتدريبات مكثفة على القتال القريب والتكتيكات العسكرية، لإضفاء أكبر قدر من الواقعية على الأحداث.

أحداث «Mutiny»

وتدور أحداث «Mutiny» حول عميل سابق في العمليات الخاصة يجد نفسه متهمًا بجريمة لم يرتكبها، لينطلق في رحلة هروب محفوفة بالمخاطر، محاولًا كشف مؤامرة دولية وإثبات براءته وسط شبكة من الخداع والخيانة.

أبطال فيلم «Mutiny»

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب جيسون ستاثام، كل من أنابيلا واليس، وأرناس فيدرافيشيوس، وأدريان ليستر، ورولاند مولر، وهو من تأليف جي بي دافيس وليندساي ميشيل.