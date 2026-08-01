طارق فهمي: غموض أهداف إسرائيل يفاقم أزمتها.. وتغير المزاج الأمريكي يثير قلق تل أبيب

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تواجه إشكالية مرتبطة بغياب وضوح الرؤية بشأن الأهداف النهائية لتحركاتها العسكرية، مشيراً إلى أن نتائج العمليات في قطاع غزة وجنوب لبنان لم تُحقق- من وجهة نظره- ما كانت تسعى إليه القيادة الإسرائيلية.

استمرار اعتماد إسرائيل

وأوضح فهمي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، أن استمرار اعتماد إسرائيل على توظيف القوة العسكرية كأداة أساسية في سياستها الخارجية؛ قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وتداعيات وصفها بـ"الخطيرة" على مستقبل الدولة الإسرائيلية.

وأضاف أن القيادة الإسرائيلية تركز في الوقت الحالي على ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على قدرتها على مواجهة التحديات، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن أهداف الحرب تلقي بظلالها على الجنود الإسرائيليين وتؤثر على حالتهم النفسية والمعنوية.

مصادر التهديد الوجودي

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن إسرائيل تتعامل مع إيران باعتبارها أحد أبرز مصادر التهديد الوجودي، بالتزامن مع مخاوف متزايدة لديها بشأن تغير مواقف الإدارات الأمريكية المقبلة تجاهها.

شرائح من الشباب الأمريكي

ولفت إلى أن تصاعد الانتقادات الموجهة لإسرائيل داخل شرائح من الشباب الأمريكي يمثل مؤشراً على تحولات تدريجية في اتجاهات الرأي العام داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يشكل تحدياً جديداً أمام تل أبيب خلال السنوات المقبلة.