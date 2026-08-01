قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر: إنفانتينو قد لا يستمر رئيسًا للفيفا.. وناصر الخليفي أحد المرشحين لخلافته
رامي جبر: اجتماع القاهرة يضع الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق غزة
المصري يتفق مع الأهلي على ضم حارسه.. والمفاوضات مستمرة لحسم صيغة الصفقة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 ورابط الاستعلام والشروط
عبد الفتاح دولة: لا مبرر لانزعاج نتنياهو من اتفاق حظي بموافقة حكومته
طارق فهمي: غموض أهداف إسرائيل يفاقم أزمتها.. وتغير المزاج الأمريكي يثير قلق تل أبيب
أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة
إحالة أوراق المتهم بقتل طليقته بالمنوفية إلى فضيلة المفتي في الجلسة الأولى
قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تضبط طنًا من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص
ترامب يشيد بقيادة الملك محمد السادس ويؤكد دعم واشنطن للشراكة مع المغرب
ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في السوق الرسمية الآن
التسجيل في مصر الرقمية 2026.. خطوات إنشاء الحساب والخدمات المتاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: غموض أهداف إسرائيل يفاقم أزمتها.. وتغير المزاج الأمريكي يثير قلق تل أبيب

تل أبيب
تل أبيب
محمد البدوي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تواجه إشكالية مرتبطة بغياب وضوح الرؤية بشأن الأهداف النهائية لتحركاتها العسكرية، مشيراً إلى أن نتائج العمليات في قطاع غزة وجنوب لبنان لم تُحقق- من وجهة نظره- ما كانت تسعى إليه القيادة الإسرائيلية.

استمرار اعتماد إسرائيل

وأوضح فهمي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، أن استمرار اعتماد إسرائيل على توظيف القوة العسكرية كأداة أساسية في سياستها الخارجية؛ قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وتداعيات وصفها بـ"الخطيرة" على مستقبل الدولة الإسرائيلية.

وأضاف أن القيادة الإسرائيلية تركز في الوقت الحالي على ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على قدرتها على مواجهة التحديات، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن أهداف الحرب تلقي بظلالها على الجنود الإسرائيليين وتؤثر على حالتهم النفسية والمعنوية.

مصادر التهديد الوجودي

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن إسرائيل تتعامل مع إيران باعتبارها أحد أبرز مصادر التهديد الوجودي، بالتزامن مع مخاوف متزايدة لديها بشأن تغير مواقف الإدارات الأمريكية المقبلة تجاهها.

شرائح من الشباب الأمريكي

ولفت إلى أن تصاعد الانتقادات الموجهة لإسرائيل داخل شرائح من الشباب الأمريكي يمثل مؤشراً على تحولات تدريجية في اتجاهات الرأي العام داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يشكل تحدياً جديداً أمام تل أبيب خلال السنوات المقبلة.

القيادة الإسرائيلية غزة قطاع غزة لبنان إسرائيل تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

بيزيرا

عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي

ترشيحاتنا

اللواء أشرف عبدالمالك مدير أمن سوهاج

52 بندقية آلية .. مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخر في ضربة أمنية قاصمة بسوهاج

تقليم وتهذيب الأشجار

للحفاظ على السلامة العامة..هيئة النظافة والتجميل تقلم أشجاراً شديدة الخطورة بحي الدقي

رفع مخلفات

نظافة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين وترفع مخلفات القمامة بالوراق وبولاق والمنيرة .. صور

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد