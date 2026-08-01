رامي عباس خرج عن صمته.. لماذا تعثر انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش؟

خرج رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، عن صمته للرد على الأنباء المتداولة بشأن تعثر مفاوضات انتقال قائد المنتخب المصري إلى نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تصريحات مسؤولي النادي التي حملت مطالب اللاعب المالية مسؤولية توقف الصفقة.

وكان محمد صلاح قد أصبح لاعبًا حرًا عقب إنهاء ارتباطه مع ليفربول بالتراضي قبل عام من نهاية عقده، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه، وفي مقدمتها بشكتاش، الذي دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية أملاً في حسم الصفقة.

صفقة بشكتاش مع محمد صلاح

كشف مدير كرة القدم في بشكتاش، أوندر أوزن، في مؤتمر صحفي أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة قبل أن تتعثر بسبب الخلاف حول الجوانب المالية، مشيرًا إلى أن المطالب المقدمة من جانب ممثلي اللاعب تجاوزت السقف الذي حدده النادي لإتمام الصفقة.

وأثارت تلك التصريحات جدلًا واسعًا، خاصة بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن مطالبة وكيل صلاح بالحصول على كامل عائدات بيع قمصان اللاعب، وهو ما اعتبره البعض أحد أبرز أسباب توقف المفاوضات.

غير أن الإعلامي التركي ياغيز سابونجو أوغلو نقل تصريحات منسوبة إلى رامي عباس، نفى خلالها تلك الرواية، مؤكدًا أن الطلب الحقيقي تمثل في الحصول على نسبة تبلغ 25% من مبيعات قمصان النادي المرتبطة باسم محمد صلاح، وليس 100% كما تردد في بعض التقارير.

لماذا فشلت صفقة بشكتاش؟

وأضاف وكيل اللاعب، وفقًا لما نقله الإعلام التركي، أن العقبة الرئيسية لا تتعلق بحقوق التسويق فقط، وإنما بوجود فارق يصل إلى أربعة ملايين يورو بين الراتب الذي يطالب به اللاعب والعرض المالي الذي قدمه بشكتاش، وهو ما حال دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأكد عباس أن موقفه واضح منذ بداية المفاوضات، مشددًا على أن فريقه لا يشعر بأي ضغوط لانتظار قرار النادي التركي، خاصة أن شروط التعاقد معروفة ومعلنة، وأن مستقبل اللاعب لا يتوقف على عرض واحد في ظل الاهتمام الذي يحظى به من عدة أندية.

وتبقى صفقة انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش معلقة حتى إشعار آخر، في انتظار ما إذا كان النادي التركي سيقرر تحسين عرضه المالي والعودة إلى طاولة المفاوضات، أو يتجه إلى خيارات هجومية أخرى خلال ما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية، بينما يواصل النجم المصري دراسة العروض المتاحة قبل حسم وجهته المقبلة.

هل ينتقل صلاح إلى الدوري السعودي؟

وفي تطور جديد، كشفت صحيفة "صباح" التركية، أن نادي اتحاد جدة السعودي دخل بقوة في سباق التعاقد مع محمد صلاح، وقدّم عرضًا ماليًا ضخمًا؛ لإقناعه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الموسم الجديد.

وبحسب الصحيفة، فإن العرض يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون دولار، وهو ما جعل المفاوضات تتقدم بشكل ملحوظ.

وأضاف التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أبدى موافقة مبدئية على العرض، وأن الاتفاق النهائي بات قريبًا، مع توقعات بإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة إذا لم تطرأ أي مستجدات.

وتأتي هذه الأنباء، في وقت تواصل فيه أندية الدوري السعودي سعيها لاستقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالمية، في إطار المشروع الهادف إلى رفع المستوى الفني وزيادة القيمة التسويقية للمسابقة، وهو ما يجعل اسم محمد صلاح من أبرز الأهداف المطروحة على طاولة المفاوضات.