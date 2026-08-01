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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد المتوقع وحقيقة ترحيل العطلة

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد المتوقع وحقيقة ترحيل العطلة
إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد المتوقع وحقيقة ترحيل العطلة
عبد الفتاح تركي

موعد إجازة المولد النبوي .. يترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص موعد أول إجازة رسمية مقبلة خلال عام 2026، بالتزامن مع اقتراب حلول مناسبة المولد النبوي الشريف، التي تعد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في مصر، وسط تزايد عمليات البحث عن موعد الإجازة المتوقع، وما إذا كانت ستظل في موعدها الأصلي أم سيتم ترحيلها، إلى جانب اهتمام المواطنين بالتعرف على الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام.

وتحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع من الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، لما تمثله من فرصة لقضاء وقت مع الأسرة والأصدقاء، والحصول على فترة راحة بعيدًا عن ضغوط العمل، وهو ما يجعل موعد إجازة المولد النبوي الشريف من أكثر الموضوعات بحثًا مع دخول شهر أغسطس.

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ما موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026؟

وفقًا لجدول الإجازات الرسمية لعام 2026، فإن أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر ينتظرها العاملون خلال الأيام المقبلة هي إجازة المولد النبوي الشريف، والتي تأتي خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن توافق إجازة المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 من شهر ربيع الأول، وذلك انتظارًا للرؤية الشرعية التي ستحدد رسميًا بداية الشهر الهجري.

ورغم أن الحسابات الفلكية تحدد الموعد المتوقع للمناسبة، فإن الإعلان الرسمي عن موعد المولد النبوي الشريف يظل مرتبطًا بثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول، وفق الإجراءات الشرعية المتبعة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2026؟

يتساءل كثير من العاملين عما إذا كانت الحكومة ستقرر ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى نهاية الأسبوع، إلا أن الحكومة لم تعلن حتى الآن أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس قرارًا يحدد الموعد النهائي للإجازة، سواء بالإبقاء عليها في موعدها الأصلي يوم الأربعاء، أو نقلها إلى يوم الخميس، وفقًا للآلية التي تُطبق في بعض الإجازات الرسمية.

وفي حال اعتماد قرار بترحيل الإجازة، فمن المرجح أن توافق يوم الخميس 27 أغسطس 2026، بما يتيح لعدد كبير من العاملين عطلة متصلة تمتد إلى ثلاثة أيام بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

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لماذا ينتظر الموظفون قرار مجلس الوزراء؟

يمثل قرار مجلس الوزراء المرجع الرسمي لتحديد موعد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في الدولة، لذلك يترقب الموظفون صدور القرار الخاص بإجازة المولد النبوي الشريف، لمعرفة ما إذا كانت ستظل في موعدها الأصلي أو سيتم ترحيلها.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل اتباع الحكومة خلال عدد من المناسبات الرسمية السابقة آلية نقل بعض الإجازات إلى نهاية الأسبوع، بما يمنح العاملين فرصة للاستفادة من عطلات متصلة، إلا أن تطبيق هذه الآلية يظل مرهونًا بالقرار الرسمي الذي يصدر في حينه.

ما الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026؟

مع اقتراب نهاية عام 2026، يتبقى للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص إجازتان رسميتان مدفوعتا الأجر، تمنحان بمناسبة عدد من المناسبات الدينية والوطنية، وجاءتا على النحو الآتي.

  • الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.
  • الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

وتعد هاتان المناسبتان آخر الإجازات الرسمية المدرجة ضمن جدول العطلات الرسمية لعام 2026، ما يزيد من اهتمام المواطنين بموعد إجازة المولد النبوي باعتبارها أول عطلة رسمية مقبلة.

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موعد الإجازة الرسمية ينتظر الإعلان النهائي

ورغم وضوح الموعد المتوقع لإجازة المولد النبوي الشريف استنادًا إلى الحسابات الفلكية، فإن الموعد النهائي سيظل مرتبطًا بإعلان ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول، إلى جانب قرار مجلس الوزراء بشأن موعد منح الإجازة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويستمر الموظفون في متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة خلال شهر أغسطس، لمعرفة الموعد النهائي للإجازة وما إذا كانت ستبقى يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 أو سيتم ترحيلها إلى الخميس 27 أغسطس 2026، وفق القرار الرسمي المنتظر.

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