مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر صاعقة برق أشعلت منزلهم في أوغندا

لقي 6 أفراد من أسرة واحدة- بينهم 4 أطفال- مصرعهم؛ إثر صاعقة برق ضربت منزلهم خلال أمطار غزيرة في شمال غرب أوغندا، حسبما أعلنت الشرطة، اليوم السبت.

وقالت جوزفين أنجوتشيا، المتحدثة باسم شرطة إقليم النيل الغربي، إن الصاعقة ضربت منزل الأسرة في منطقة ماراشا، مما أدى إلى اندلاع حريق التهم المنزل بسرعة.

وذكرت السلطات المحلية أن جميع أفراد الأسرة كانوا نائمين داخل المنزل، ولم يتمكنوا من الفرار قبل أن تمتد النيران إلى أنحاء المنزل.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا هم الأب والأم وأطفالهما الأربعة، مشيرة إلى إرسال فريق من خبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث، على أن تُعلن نتائج التحقيقات لاحقًا.