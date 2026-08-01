القبض على عاطل تعدى على منزل جاره بسبب خلافات بينهما في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعي فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على منزله ورشقه بالحجارة وترويع أسرته في الغربية، والزعم بتواصله مع مركز الشرطة وعدم الاستجابة لبلاغه.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (متواجد حاليا خارج البلاد) وبسؤال شقيقه (شيف بأحد المطاعم)؛ تضرر من جاره، لقيامه بتاريخ 30 يوليو المنقضي بالتعدي على أسرتهما بالسب، وإلقاء الحجارة على منزلهم، بدائرة مركز شرطة طنطا “دون حدوث إصابات”، وذلك لخلافات بينهم حول الجيرة، وعدم صحة ادعاء شقيقه من عدم استجابة الأجهزة الأمنية لبلاغه (لكونه خارج البلاد).

وأمكن ضبط المشكو في حقه (عاطل – له معلومات جنائية)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية.