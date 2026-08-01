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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كسوف القرن يقترب.. 12 أغسطس 2026 يرسم لوحة سماوية نادرة ويمنح 4 دول عربية أفضل مشهد

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أمينة الدسوقي

مع اقتراب الثاني عشر من أغسطس 2026، تتجه أنظار ملايين الأشخاص حول العالم نحو السماء في انتظار واحد من أبرز الأحداث الفلكية خلال العقد الحالي ففي ذلك اليوم، سيشهد العالم كسوف شمسيًا كليًا يخطف الأنظار، بينما تحظى أربع دول عربية بفرصة مشاهدة كسوف جزئي تصل نسبة حجب الشمس فيه إلى 96% في بعض المناطق، ما يجعل الحدث من أكثر الظواهر الفلكية إثارة لهذا العام.

رحلة ظل القمر أين سيظهر الكسوف الكلي؟

ينطلق مسار الكسوف الكلي عبر مناطق محددة من العالم، ليعبر غرينلاند وآيسلندا وإسبانيا وأجزاء من شمال المحيط الأطلسي وشمال روسيا، حيث سيتمكن السكان والزوار من مشاهدة اختفاء قرص الشمس بالكامل لبضع دقائق، في مشهد نادر يكشف الهالة الشمسية المضيئة المحيطة بالشمس، وهي ظاهرة لا يمكن رؤيتها في الظروف العادية.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه المناطق آلاف علماء الفلك والمصورين والسياح الراغبين في توثيق هذا الحدث الاستثنائي.

4 دول عربية على موعد مع مشهد استثنائي

ورغم أن أي دولة عربية لن تقع داخل نطاق الكسوف الكلي، فإن دول المغرب العربي ستكون صاحبة النصيب الأكبر من مشاهدة الكسوف الجزئي، حيث تقع ضمن منطقة شبه ظل القمر.

وتأتي نسب حجب قرص الشمس على النحو التالي:

الجزائر: تصل نسبة الحجب إلى نحو 96% في بعض المناطق، لتسجل أعلى نسبة عربيًا.

المغرب: تصل نسبة الكسوف إلى نحو 88% في العاصمة الرباط.

تونس: تشهد كسوفًا جزئيًا بنسبة تقارب 50%.

موريتانيا: تصل نسبة الحجب إلى نحو 46% في نواكشوط.

وتختلف هذه النسب من مدينة إلى أخرى تبعا للموقع الجغرافي ومدى قربه من مسار ظل القمر.

لماذا لن تشاهد مصر ودول الخليج الكسوف؟

في المقابل، لن يكون الكسوف مرئيًا بصورة ملحوظة في مصر وليبيا ودول الخليج العربي والعراق وبلاد الشام، وذلك لأن مسار ظل القمر يبتعد عن هذه المناطق، ما يحرم سكانها من متابعة الحدث بشكل مباشر.

ما هو الكسوف الكلي للشمس؟

يحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس أثناء طور المحاق، فيحجب ضوء الشمس عن جزء من سطح الأرض وإذا اصطفّت الأجرام الثلاثة بدقة، يغطي القمر قرص الشمس بالكامل، ليحدث الكسوف الكلي.

وخلال دقائق الكسوف، يتحول النهار إلى شبه ليل، وتنخفض درجات الحرارة قليلًا، وتظهر النجوم والكواكب اللامعة، بينما يبرز الإكليل الشمسي أو الهالة الخارجية للشمس، وهي من أكثر المشاهد الفلكية إبهارًا.

لماذا يحظى كسوف أغسطس 2026 بكل هذا الاهتمام؟

يعد كسوف 12 أغسطس 2026 من أهم الظواهر الفلكية في السنوات الأخيرة، ليس فقط لامتداد مساره عبر عدة دول، بل لأنه يمنح ملايين الأشخاص فرصة نادرة لمتابعة حدث لا يتكرر كثيرًا في الموقع نفسه كما يمثل مناسبة علمية مهمة لدراسة الغلاف الخارجي للشمس، إلى جانب كونه فرصة استثنائية لهواة التصوير والفلك لرصد واحدة من أجمل الظواهر الطبيعية في الكون.

ويبقى هذا الموعد الفلكي المرتقب دعوة مفتوحة لعشاق السماء لمتابعة مشهد استثنائي، مع التأكيد على ضرورة استخدام نظارات الكسوف المعتمدة أو وسائل الرصد الآمنة، إذ إن النظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف قد يسبب أضرارا خطيرة ودائمة للعين.

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