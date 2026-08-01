قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو
محمد عادل صديق وحسام الزناتي يتصدران سباق المدير الرياضي في الزمالك
روَّج لبيع الهيروين أونلاين.. تعرف على مصير المتهم وفقا للقانون
إصابة 11 شخصًا في تفجير استهدف مركزًا للشرطة بكولومبيا قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب
إغلاق مقرات جبهة النصرة.. المؤبد لـ5 متهمين في «خلية بولاق أبو العلا» الإرهابية
استشاري تثقيف غذائي: الشوفان في الأصل أكل للخيول مش غذاء أساسي للإنسان
تشكيل منتخب مصر للسيدات ضد مالاوي في كأس أمم أفريقيا
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مصر قادت تحركات حاسمة لإنجاح اتفاق غزة
الخارجية الأمريكية تحذر: إيران ومجموعاتها الداعمة قد تستهدف مصالحنا أو مواطنينا بأنحاء العالم
القاهرة الإخبارية: التنسيق بين مصر وتركيا عزز فرص التوصل إلى اتفاق غزة
ولاية أمريكية تستبدل شواحن المركبات الكهربائية بمهابط للسيارات الطائرة
برلمانية: مؤتمر المصريين بالخارج منصة حقيقية للاستماع لتحديات الجاليات وتحويلها لفرص تنموية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شمس البارودي تدافع عن شهيرة.. تفاصيل

البارودي
البارودي
باسنتي ناجي

دافعت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي عن الفنانة شهيرة، بعد الانتقادات التي تعرضت لها في الأيام الأخيرة على خلفية تصريحاتها بشأن إمكانية العودة إلى التمثيل بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الساحة الفنية.

شمس البارودي 

ونشرت شمس البارودي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، أعربت فيه عن استغرابها من الهجوم الذي طال شهيرة، مؤكدة أنها تستحق كل الاحترام والتقدير، لما قدمته خلال حياتها الفنية والشخصية.

وقالت البارودي: “أنا عايزة أدافع عن شهيرة.. إنتوا متقدروش توصلوا للست دي برقيها”، معتبرة أن الانتقادات التي وُجهت إليها لا تعكس حجم مكانتها أو مسيرتها.

وكشفت الفنانة المعتزلة عن تفاصيل من علاقتها بشهيرة، موضحة أنها تعرفت إليها بشكل أكبر بعد اعتزالها الفن، وكانت تجمعهما لقاءات متكررة في منزل الفنانة الراحلة هالة فؤاد، حيث توطدت العلاقة بينهما على مدار السنوات.

وأضافت أن زوجها الراحل الفنان حسن يوسف كان يحرص باستمرار على الاطمئنان إلى الحالة الصحية للفنان الراحل محمود ياسين خلال سنوات مرضه، وكان يطلب منها التواصل مع شهيرة لمعرفة آخر تطورات وضعه الصحي.

وتحدثت شمس البارودي عن المرحلة الصعبة التي عاشتها شهيرة إلى جانب زوجها، مؤكدة أنها كانت مثالاً في الصبر والوفاء خلال رحلة مرضه، لا سيما بعد إصابته بمرض ألزهايمر.

وقالت إن محمود ياسين، خلال السنوات الأخيرة من حياته، لم يكن يتعرف على معظم من حوله، لكنه ظل يعرف زوجته وحدها، مضيفة: “خمس سنوات لم يكن يعرف أحداً غيرها”، في إشارة إلى حجم الرعاية والاهتمام اللذين أحاطته بهما شهيرة طوال فترة مرضه.

كما أوضحت أنها مرت بتجربة مشابهة عندما تدهورت الحالة الصحية لزوجها حسن يوسف، إذ اضطرت إلى تجهيز منزلها بسرير طبي لرعايته، وهو ما جعلها تدرك حجم المسؤولية النفسية والجسدية التي تحملتها شهيرة خلال رعاية زوجها.

ووجهت شمس البارودي انتقادات لاذعة للأشخاص الذين هاجموا شهيرة، متسائلة عن أسباب الإساءة إليها، ومؤكدة أن ما تتعرض له غير مبرر، خاصة أنها لم تسيء إلى أحد، بل تحدثت فقط عن احتمال عودتها إلى العمل الفني.

وطالبت بعودة ما وصفته بـ”قانون العيب”، معتبرة أنه يشكل رادعاً أخلاقياً واجتماعياً يمنع حملات الإساءة والتشهير التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن قرار العودة إلى التمثيل حق شخصي يعود إلى شهيرة وحدها، مشيرة إلى أن الساحة الفنية تضم العديد من الأدوار التي تناسب مرحلتها العمرية وخبرتها الكبيرة، كما لفتت إلى أن نجلها الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين حقق نجاحات لافتة في مجال التأليف، ويمكنه تقديم عمل فني يليق بتاريخ والدته.

واختتمت شمس الب

البارودي شمس البارودي حسن يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد المتوقع وحقيقة ترحيل العطلة

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد المتوقع وحقيقة ترحيل العطلة

محمد صلاح

رامي عباس خرج عن صمته.. لماذا تعثر انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش؟

كسوف الشمس

كسوف القرن يقترب.. 12 أغسطس 2026 يرسم لوحة سماوية نادرة ويمنح 4 دول عربية أفضل مشهد

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد