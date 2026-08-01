شمس البارودي تدافع عن شهيرة.. تفاصيل

دافعت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي عن الفنانة شهيرة، بعد الانتقادات التي تعرضت لها في الأيام الأخيرة على خلفية تصريحاتها بشأن إمكانية العودة إلى التمثيل بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الساحة الفنية.

شمس البارودي

ونشرت شمس البارودي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، أعربت فيه عن استغرابها من الهجوم الذي طال شهيرة، مؤكدة أنها تستحق كل الاحترام والتقدير، لما قدمته خلال حياتها الفنية والشخصية.

وقالت البارودي: “أنا عايزة أدافع عن شهيرة.. إنتوا متقدروش توصلوا للست دي برقيها”، معتبرة أن الانتقادات التي وُجهت إليها لا تعكس حجم مكانتها أو مسيرتها.

وكشفت الفنانة المعتزلة عن تفاصيل من علاقتها بشهيرة، موضحة أنها تعرفت إليها بشكل أكبر بعد اعتزالها الفن، وكانت تجمعهما لقاءات متكررة في منزل الفنانة الراحلة هالة فؤاد، حيث توطدت العلاقة بينهما على مدار السنوات.

وأضافت أن زوجها الراحل الفنان حسن يوسف كان يحرص باستمرار على الاطمئنان إلى الحالة الصحية للفنان الراحل محمود ياسين خلال سنوات مرضه، وكان يطلب منها التواصل مع شهيرة لمعرفة آخر تطورات وضعه الصحي.

وتحدثت شمس البارودي عن المرحلة الصعبة التي عاشتها شهيرة إلى جانب زوجها، مؤكدة أنها كانت مثالاً في الصبر والوفاء خلال رحلة مرضه، لا سيما بعد إصابته بمرض ألزهايمر.

وقالت إن محمود ياسين، خلال السنوات الأخيرة من حياته، لم يكن يتعرف على معظم من حوله، لكنه ظل يعرف زوجته وحدها، مضيفة: “خمس سنوات لم يكن يعرف أحداً غيرها”، في إشارة إلى حجم الرعاية والاهتمام اللذين أحاطته بهما شهيرة طوال فترة مرضه.

كما أوضحت أنها مرت بتجربة مشابهة عندما تدهورت الحالة الصحية لزوجها حسن يوسف، إذ اضطرت إلى تجهيز منزلها بسرير طبي لرعايته، وهو ما جعلها تدرك حجم المسؤولية النفسية والجسدية التي تحملتها شهيرة خلال رعاية زوجها.

ووجهت شمس البارودي انتقادات لاذعة للأشخاص الذين هاجموا شهيرة، متسائلة عن أسباب الإساءة إليها، ومؤكدة أن ما تتعرض له غير مبرر، خاصة أنها لم تسيء إلى أحد، بل تحدثت فقط عن احتمال عودتها إلى العمل الفني.

وطالبت بعودة ما وصفته بـ”قانون العيب”، معتبرة أنه يشكل رادعاً أخلاقياً واجتماعياً يمنع حملات الإساءة والتشهير التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن قرار العودة إلى التمثيل حق شخصي يعود إلى شهيرة وحدها، مشيرة إلى أن الساحة الفنية تضم العديد من الأدوار التي تناسب مرحلتها العمرية وخبرتها الكبيرة، كما لفتت إلى أن نجلها الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين حقق نجاحات لافتة في مجال التأليف، ويمكنه تقديم عمل فني يليق بتاريخ والدته.

واختتمت شمس الب