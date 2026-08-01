استشاري تثقيف غذائي: الشوفان في الأصل أكل للخيول مش غذاء أساسي للإنسان

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن الشوفان لا يقدم الفوائد الصحية التي يعتقدها كثيرون، مشيرًا إلى أن الاعتماد عليه بشكل مبالغ فيه أصبح نتيجة انتشار أفكار تسويقية أكثر من كونه ضرورة غذائية.

وأشار إلى أن هناك بدائل طبيعية أكثر فائدة يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي دون الحاجة إلى اتباع الاتجاهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول وجبات خفيفة تضم الشوفان أو بذور الشيا أو غيرها لا يمثل مشكلة إذا كان ذلك من باب التنويع، مردفًا: "اعملوا الكلام ده من باب المحبة مرة في الأسبوع.. مفيهوش فايدة"، مؤكدًا أن هذه المكونات لا تمنح الجسم القيمة الغذائية التي يتوقعها البعض.

وأوضح استشاري التثقيف الغذائي أن الشوفان ليس غذاءً أساسيًا للإنسان، مشيرًا إلى أن الأصل فيه أنه يستخدم كغذاء للخيول، وقال: "الشوفان أصلًا مش بتاعنا.. ده بتاع الخيول"، موضحًا أن الحيوانات تمتلك القدرة على هضم مادة السليلوز الموجودة فيه، بينما الإنسان لا يستطيع هضمها بنفس الطريقة، وهو ما يجعل الاستفادة منه مختلفة تمامًا.

وأشار إلى أن السليلوز بالنسبة للإنسان يؤدي دورًا وقائيًا وعلاجيًا، إذ يساعد على تنشيط البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتقليل مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع السكر والسمنة، لكنه شدد على أن ذلك يتحقق عند تناوله بكميات معتدلة، وليس من خلال الإفراط في الأطعمة الغنية بالألياف.