الفنانة شهيرة: لما بزور قبر محمود ياسين بشوفه بيضحك لي

تحدثت الفنانة شهيرة، عن مشاعرها خلال زيارة قبر زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، كاشفة عن إحساس خاص يراودها خلال وجودها أمام قبره، وذلك في سياق حديث حول طبيعة الروح وما إذا كانت تشعر بمن يزور أحباءها بعد الرحيل.

الرجوع إلى رجل دين

وأكدت شهيرة أنها تفضل الرجوع إلى رجل دين لحسم هذه المسائل، وقالت: «أيوة أنا أفضل كدة»، في إشارة إلى رغبتها في الحصول على تفسير ديني واضح بشأن ما يحدث للروح والجسد بعد الوفاة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها عندما تزور محمود ياسين تجلس وتتحدث معه: «أنا لما بروح أزور محمود وبقعد أتكلم معاه، أول ما بدخل أقول للولاد إيه لو حد منهم معايا؟ ده ضحك! ده مبسوط إني جيت!».

وأشارت إلى أن هذا الإحساس يأتيها بصورة تلقائية أثناء الزيارة، وكأنها تشعر بأن زوجها الراحل سعيد بوجودها، وهو ما عبّرت عنه بقولها: «ده ضحك لما شافني، ده مبسوط إني جيت».

إحساس داخلي

وأكدت الفنانة شهيرة أنها لا تملك تفسيرًا محددًا لهذا الشعور، قائلة بصراحة: «أنا معرفش هي إيه، أنا نفسي معنديش تفسير»، وذلك ردًا على التساؤل حول ما إذا كان ما تشعر به مجرد إحساس داخلي أم أنه يحمل معنى آخر.