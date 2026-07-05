ماذا يحدث للجسم عند تناول حليب الشوفان؟

حليب الشوفان بديل نباتي وخالٍ من اللاكتوز لحليب البقر، يتميز بنكهة حلوة خفيفة وقوام كريمي، ويحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات مقارنة بأنواع الحليب الأخرى.

فوائد حليب الشوفان

- خالٍ من اللاكتوز ومناسب للنباتيين

يحتوي حليب البقر على نوع من السكر يسمى اللاكتوز، والذي يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لدى العديد من الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز .

الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز لا ينتجون كمية كافية من إنزيم يسمى اللاكتوز، وهو ضروري لتكسير اللاكتوز

الأشخاص المصابون بعدم تحمل اللاكتوز من أعراض هضمية، مثل الإسهال والغازات، بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز.

حليب الشوفان لا يحتوي بشكل طبيعي على اللاكتوز، مما يجعله آمناً للأشخاص الذين يتجنبون منتجات الألبان.

حليب الشوفان لا يُصنع من منتجات حيوانية، لذا فهو مناسب أيضاً للنباتيين والنباتيين الصرف

- يوفر العديد من العناصر الغذائية عند تدعيمه

لا يُعدّ حليب الشوفان مصدراً غنياً بالعديد من الفيتامينات والمعادن بمفرده، مع ذلك، تُدعّم العديد من منتجات حليب الشوفان بالفيتامينات والمعادن ، ما يعني إضافة العناصر الغذائية إليها بعد عملية التصنيع.

يمكن تدعيم حليب الشوفان بمغذيات مثل فيتامين ب12 وفيتامين د والبوتاسيوم.

كما يمكن أن يدعم بفيتامينات A وB12 والريبوفلافين (B2) ومعادن الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور

المصدر health