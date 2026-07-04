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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خضار شهير يقوى المناعة وينسف الوزن الزائد

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
اسماء محمد

يعد الفلفل الحار من أشهر الخضروات المستخدمة في  أطباق عديدة في مختلف بلدان العالم وعند استخدامه بكميات معتدلة فإنه يمنح الجسم عدة فوائد صحية.

ووفقا لما جاء في موقع webmd اليكم أهم فوائد الفلفل الحار .

يقوى المناعة

الفلفل الحار غني بفيتامين سي الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة. 

تشير الدراسات إلى أنه على الرغم من أن فيتامين سي لا يمنع نزلات البرد تمامًا، إلا أن تناول المزيد منه عند المرض قد يقلل من مدة المرض. 

وتحتوي حصص الفلفل الحار على كمية من فيتامين سي تفوق حتى كمية البرتقال، لذا إذا لم يكن عصير البرتقال خيارك المفضل، يمكنك تناول الفلفل الحار كوجبة خفيفة عند المرض. 

يقي من أمراض القلب

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أمراض القلب ، قد تكون الأطعمة الحارة هي ما يحتاجه جسمك تمامًا. 

تشير الدراسات إلى أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار (والتي تمنحه مذاقه الحار) يمكن أن تقلل الالتهاب وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

 فقدان الوزن

إذا كنت تعاني من السمنة، فقد يهمك أن تعرف أن الفلفل الحار يُعتقد أنه يحفز فقدان الوزن.

تشير الدراسات إلى أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار قد تُقلل الشهية كما تُظهر دراسات أخرى أن الفلفل الحار قد يُحسّن عملية الأيض ويساعد على حرق السعرات الحرارية المُتناولة  ورغم أن تناول الفلفل الحار بمفرده قد لا يُحدث تغييرًا ملحوظًا في الوزن، إلا أن استخدامه ضمن برنامج إنقاص الوزن الذي يُوصي به الطبيب قد يُساعد على رؤية النتائج بشكل أسرع

الفلفل الحار إنقاص الوزن فوائد الفلفل الحار المناعة القلب

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