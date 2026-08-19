باستثمارات تصل لـ 932 مليون دولار.. محافظ الوادي الجديد تبحث دعم أعمال الاستكشاف وتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ، وفد إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستكشافات التعدينية، وذلك لبحث فرص التوسع في مجال الاستكشاف وتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات وتوسيع نطاق أعمال التعدين بنطاق مراكز المحافظة، وذلك بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والمهندس وليد سعد مدير المشروع، والدكتور جبيلي عبدالمقصود الأستاذ بجامعة الوادي الجديد.

واستعرضت المحافظ خلال اللقاء، خطة الشركة للتوسع في أعمال الاستكشاف والتعدين بمركزي الداخلة وبلاط بطول 360 كم تمتد من قرية تنيدة حتى غرب الموهوب، وإقامة منظومة صناعية متكاملة لخام الفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بما يعظم القيمة المضافة للموارد التعدينية وتوفير حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 932 مليون دولار خلال الفترة 2026–2039.

ووجّهت المحافظ خلال اللقاء بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لبدء الشركة أعمال تقييم نسب خام الفوسفات وتقدير الاحتياطيات، بما يدعم التوسع في الاستثمارات التعدينية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الطبيعية غير المستغلة بنطاق المحافظة.