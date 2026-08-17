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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بناء الوعى والحفاظ على الأمن القومى في إعلام الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

 نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد  ندوة موسعة حول ( بناء الوعى والحفاظ على الأمن القومى ) بمقر كلية طب الوادى الجديد استهدفت الندوة طلاب الجامعة من الكليات المختلفة بحضور د مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة حاضر فيها النائب العميد مصطفى يسرى عضو مجلس النواب والأستاذ عمرو بحر مدير جريدة الشروق بالوادى الجديد وعضو المجلس الأعلى للثقافة

 افتتحت الندوة غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام موضحة أهمية الوعى فى الحفاظ على الأمن القومى خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة والأحداث الملتهبة فى المنطقة 
كما تناولت الأستاذة أزهار عبدالعزيز محمد-مدير إدارة إعلام وسط الصعيد  مفهوم الأمن القومى الذى اختلف عن الأزمنة السابقة ليصبح أشمل وأعم من قدرات الدولة العسكرية 
وفى ذات السياق  تحدث الكاتب الصحفى عمرو بحر مؤكدا أن الأمن القومى يشمل كافة قوى الدولة سواء العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية فيما يسمى قوى الدولة الشاملة 
لذلك تسعى الدولة لتنمية كافة القطاعات وكافة شرائح المجتمع حيث تستهدف بناء الإنسان من خلال المشروعات التنموية والمبادرات الاجتماعية مثل مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية وبناء الإنسان 
كما أكد أن الأوضاع الراهنة تستلزم الوعى والذى يمثل حائط صد فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد الدولة المصرية وتستهدف عقول الشباب من خلال حروب الجيل الرابع والخامس وانتشار الأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يعد أحد أسلحة هذه الحروب وهذا ما يؤكده من تناول مواقع التواصل الاجتماعى لحادث ميناء دمياط لذلك ناشد  الشباب بتحرى الدقة واستيقاء الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية والمواقع الإلكترونية الموثقة 
ومن جانبه أكد النائب العميد مصطفى يسرى أن الشباب هم أمل ومستقبل هذه الأمة لذلك لابد من صقل مهاراتهم السياسية وأن متابعتهم للأخبار ووعيهم بما يحدث فى مصر والعالم يرفع قدراتهم ويصقل امكاناتهم لقيادة الدولة فى المستقبل وذكر أن مصر تتعرض للعديد من المؤمرات وأنه هناك استهداف للأجهزة الأمنية وأنه كان شاهد عيان لما حدث  فى سيناء وراح ضحيته العديد من خيرة شباب مصر أدى لسقوط العديد من أبناء مصر  وأضاف أن الدولة تنبهت لتلك المؤامرات مما جعلها تعد العدة من خلال تنوع مصادر السلاح ورفع القدرات العسكرية والشرطية هذا بالإضافة لدمج الشباب فى قيادة الدولة المصرية وافساح المجال لهم لإثبات ذاتها وخير دليل تولى مناصب قيادية مثل نواب محافظين ومحافظين 
وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والاستماع لمشكلات واقتراحات الشباب والتى تمثلت فى إتاحة الفرصة للشباب في البرامج التدريبية وتوفير مساكن للشباب وتوفير فرص العمل وزيادة الخدمات الصحية باعتبارها مطالب حيوية للشباب تساهم في خلق حالة من الاستقرار المجتمعى 
أدار اللقاء الأستاذة غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام تحت إشراف الأستاذة أزهار عبدالعزيز محمد-مدير إدارة إعلام وسط الصعيد

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