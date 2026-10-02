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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبير نعمة تتلقى واجب العزاء في وفاة والدها من نجوم لبنان

عزاء والد عبير نعمة
عزاء والد عبير نعمة
محمد سعيد

استقبلت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، واجب العزاء في وفاة والدها اليوم الجمعة 2 أكتوبر، وذلك بعد وفاته أمس الخميس. 

وقدم عدد كبير من نجوم الفن اللبناني، واجب العزاء لـ عبير نعمة، منهم: (عاصي الحلاني، مايا دياب، أنابيلا هلال) وآخرون. 

وفاة والد عبير نعمة

ورحل طوني نعمة بعد صراع مع سرطان الرئة، تاركًا حالة من الحزن بين أفراد أسرته ومحبي ابنته الفنانة عبير نعمة، التي ارتبطت بوالدها بعلاقة قوية، وكان له حضور مؤثر في حياتها الشخصية والفنية منذ سنوات طفولتها.

وعقب انتشار خبر الوفاة، تفاعل محبو عبير نعمة ومتابعوها مع رحيل والدها، وحرص عدد كبير منهم على توجيه رسائل التعازي والمواساة لها ولأسرتها، داعين للراحل بالرحمة والمغفرة ولعائلته بالصبر والسلوان.

أغاني عبير نعمة

وكانت الفنانة عبير نعمة، طرحت أغنيتها التي تحمل اسم “بصراحة” وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

ومن أغاني عبير نعمة، كليب باسم "بلا ما نحس"، وهي عمل رومانسي تُجسّد مشاعر الحبّ من طرف واحد وحالة الإنتظار والأمل التي يعيشها الشخص وعدم قدرته على البوح بأحاسيسه خوفاً من خسارة الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر.

والأغنية من كلمات وألحان نبيل الخوري، توزيع وميكس سليمان دميان.

وعن هذا العمل قالت عبير نعمة:"عندما عرضت فكرة الأغنية عليّ وسمعتها للمرّة الأولى، أحببتها على الفور بخاصّة أنّها من نمط موسيقيّ جديد لم أقدّمه سابقاً".

وتابعت:" هذه الأغنية تعكس حقيقة مشاعرنا التي تتطوّر أحياناً كثيرة "بلا ما نحس". 

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