عودة الغايب.. فضل شاكر يحيي أول حفل له بموسم الرياض 22 أكتوبر

كشف الفنان فضل شاكر، عن أول حفل له بعد غياب سنوات، وذلك من خلال مشاركة بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام.

ويحيي فضل شاكر، أول حفل له بعد غياب طويل يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويحمل حفل فضل شاكر، في موسم الرياض شعار «عودة الغايب»، وينتظر أن يتم طرح تذاكر الحفل يوم 7 أكتوبر الجاري.

حفل فضل شاكر

وكان أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حماس الجمهور لحفل الفنان فضل شاكر المرتقب، والذي يمثل عودته لإحياء الحفلات بعد فترة من الغياب.

وفي السياق نفسه، شارك فضل شاكر عبر حسابه على «إكس» منشورًا مقتضبًا، اكتفى فيه بكتابة اسمه «فضل شاكر»، مرفقًا به رمز الساعة الرملية، في إشارة إلى قرب موعد الحفل، وسط حالة من الترقب بين جمهوره

ميني ألبوم فضل شاكر

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح ميني البوم يعود به الى الساحة الفنية بالتزامن مع فترة النقاهة التي يقضيها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعكف على التحضير لعمل غنائي جديد يعود من خلاله إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

فضل شاكر اتفق خلال الفترة الماضية على عددا من الأغاني، كما تعاون مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي، ضمن تحضيراته للمرحلة الفنية الجديدة.