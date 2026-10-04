كريم عبد العزيز: حضور ماجد الكدواني سيضيف كثيرا للفيل الأزرق 3

أكد الفنان كريم عبد العزيز عن فخره بتعاونه مع الفنان ماجد الكدواني في فيلم الفيلم الأزرق 3، مشيرا إلى أن ماجد الكدواني ودينا الشربيني سوف يضيفان للفيلم أهمية كبيرة.



وأشار كريم عبد العزيز خلال حضوره افتتاح فيلمه الأحدث في دبي “مطلوب عائليا” أن الجزء الثالث من الفيلم الأزرق سوف يعتبر الأقوى في السلسلة الشهيرة.



على جانب آخر روج الكاتب أحمد مراد للجزء الثالث من فيلم “الفيل الأزرق”، هذا العمل الذي يمتلك شعبية ساحقة، وينتظره الجمهور بشكل كبير وذلك بعد نجاح جزئيه.

وكتب مراد عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه: اللعنة على الباب الذي انفتح على حياتي المستقرة الهادئة الميتة، بخشوع ناسك بوذي أبكم أطرش أعمى، كم أكره التغيير!، خاصة حين يأتي حاملًا معه عطرًا قديمًا لم تغادر رائحته صدري.. الفيل الأزرق.

وتدور أحداث سلسلة “الفيل الأزرق” في إطار من التشويق والغموض، وحققت الأجزاء السابقة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ليترقب الجمهور تفاصيل الجزء الثالث وما يحمله من أحداث جديدة.